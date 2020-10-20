В Свердловской области снова увеличат число ковидариев

В Свердловской области власти снова увеличат число специализированных коек в медучреждениях для лечения пациентов с коронавирусом и пневмониями. Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-губернатор региона Павел Креков.

«У нас нет серьезных вспышечных моментов, это позволяет контролировать коечный фонд – мы постоянно держим свободными минимум 1 500 коек. Завтра поставим дополнительные мощности», – сказал он, отметив, что сегодня в регионе открылись также три обсерватора, а завтра откроются еще шесть, что «существенно будет разгружать больничные койки».

Напомним, по данным на 19 октября в регионе было развернуто 6 922 койки, свободно – 1 493 из них.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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