Власти прокомментировали рост числа больных Covid-19 на ИВЛ

В последнюю неделю количество больных коронавирусом, подключенных к аппаратам ИВЛ, в Свердловской области не опускается ниже ста человек – такого не было даже в июле, когда наблюдался максимальный рост заболеваемости Covid-19. Но власти говорят, что вирус не приобрел более тяжелые формы, просто сейчас увеличилось общее количество больных с тяжелыми формами.

По данным регионального оперштаба, на этой неделе ежедневно регистрируется более 240-250 новых случаев коронавируса в сутки. При этом в реанимациях находятся намного больше людей, чем было даже в июле, когда прирост в сутки превышал 300 человек.

Для сравнения: 20 октября зарегистрировано 258 новых случаев, состояние 206 человек оценивается как тяжелое, 165 находятся в реанимациях, в том числе 99 – на ИВЛ. Накануне количество больных на ИВЛ составляло 107 человек, 18 октября – 103. В то же время 15 июля, когда в Свердловской области было выявлено 263 новых случая за сутки, в тяжелом состоянии находились 195 человек, 168 – в реанимации, 83 – на ИВЛ. 16 июля на ИВЛ были 78 человек, 17 июля – 74, хотя в эти дни количество вновь выявленных случаев превышало 300.

Но, по мнению замруководителя регионального оперштаба и заместителя губернатора Свердловской области Павле Крекова, рост общего количества тяжелобольных пациентов и рост числа больных на аппаратах ИВЛ вовсе не означает, что Covid-19 к осени приобрел более агрессивные формы. Об этом сообщил чиновник сегодня на брифинге, отвечая на вопрос «Нового Дня».

«Вирус не проявляется в более тяжелой форме, я бы хотел обратить внимание, что последние дней пять число выздоровлений выше числа вновь заболевших, это позволяет держать свободным коечный фонд, большинство больных средней степени тяжести. Просто сейчас общее число больных достаточно большое. Количество больных на ИВЛ неделю назад было в пределах 95-96 человек, на этой неделе 97 человек на ИВЛ, я бы не сказал, что изменилась тяжесть, – отметил Павел Креков. – Меньше стало бессимптомников и больше средней степени тяжести. Такую тенденцию мы проследить можем. Что касается тяжести предельной, ее не стало больше. Это нас радует. Запас аппаратов ИВЛ очень приличный, в том числе благодаря предприятию, которое занимается выпуском, но цифра находящихся на ИВЛ остается стабильной на протяжении нескольких недель».

Добавим, что на прошлой неделе в Свердловской области к ИВЛ в разные дни были подключены чуть более 90 человек, еще неделей ранее их количество колебалось от 50 до 90 человек.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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