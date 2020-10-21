В Солнечном прошел ночной рейд по эвакуации неправильно припаркованных машин (ФОТО)

В ночь с 20 на 21 октября в микрорайоне Солнечном в Екатеринбурге прошла массовая эвакуация автотранспорта – ГИББД увозили на штрафстоянки машины, припаркованные с нарушением правил дорожного движения.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе холдинга «Форум-групп», местные жители давно и регулярно жаловались на автохамов (с начала года в ГИБДД поступило около 400 заявок), которые паркуются на газонах, рядом с пешеходными переходами и у остановочных комплексов. Тем самым они ограничивают видимость и создают опасность для пешеходов.

Около часа ночи в Солнечный приехало 12 автоэвакуаторов и три экипажа ДПС. Они констатировали: машинами заставлены пешеходные зоны и проезжая часть.

Дело в том, что в ночное время суток парковки возле домов забиты под завязку, поэтому автолюбители идут на нарушение ПДД. Несмотря на то, что в районе есть много больших и свободных парковок, владельцы машин не хотят пройти несколько сотен лишних метров от стоянки до дома и предпочитают оставлять транспорт как можно ближе к подъезду.

«Эвакуаторы за ночь сделали три рейса. В общей сложности на штрафстоянки отправили больше 30 автомобилей. Подобные массовые эвакуации собираются проводить регулярно», – уточнили в пресс-службе «Форум-групп».

При этом, как подчеркнул в беседе со СМИ руководитель службы безопасности района Солнечного Руслан Халиков, никакой необходимости нарушать правила, забирать потом свою машину со штрафстоянки, у жителей и гостей микрорайона нет. Сегодня в районе создано 1 200 машиномест на платных парковках, а до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще порядка 450 мест.

Для того чтобы поставить машину, нужно просто получить парковочный талон и пользоваться всеми имеющимися удобствами. На сегодняшний день на одну квартиру в Солнечном приходится по одному машиноместу, что полностью соответствует современным реалиям жизни.

По словам Халикова, в следующем году парковочные мощности Солнечного будут еще расширены.

Екатеринбург, Елена Васильева

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