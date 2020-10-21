Санврачи нашли кишечную палочку в известном ресторане Екатеринбурга

Роспотребнадзор Свердловской области после письменной жалобы проверил продукцию и кухню ресторана «Сушкоф», который находится в Екатеринбурге на улице Патриотов, 1. Заведение зарегистрировано на ИП Алексея Озернова.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, для проверки санврачи взяли ролл с огурцом, ролл «Классическая филадельфия» и ролл «Зою пустили на кухню». Проблемной оказалась «Филадельфия» – там нашли колиморфные бактерии. А заодно выявились нарушения на кухне: в холодном цехе температура воздуха оказалась +26°C. Решением Арбитражного суда Свердловской области индивидуальный предприниматель оштрафован на 30 тысяч рублей.

Добавим, в октябре состоялся суд, а проверка, о которой идет речь, прошла еще в июне.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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