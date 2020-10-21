Порно или искусство? Эксперт о том, как родителям отличить культурный контент от творчества извращенца

Часто предметом дискуссий о порнографии становятся объекты искусства или даже книги для подростков на темы сексуального просвещения. Родители и общественники требуют их запретить, а авторы настаивают на том, что не имели в виду ничего плохого. Старший преподаватель кафедры теологии, культуры и искусства Института медиа и социально-гуманитарных наук Анатолий Разуев на международной конференции по вопросам экспертизы в области культуры, искусства и дизайна в УрФУ объяснил, где грань, которая отличает искусство или секс-просвет от порно.

По словам Анатолия Разуева, понятие порнографии разделяется на две категории – взрослую и отражающую порнографические изображения несовершеннолетних.

«Критерии взрослой порнографии – признаки изображения, словесного описания или демонстрации половой жизни людей: непристойность, грубая натуралистичность, детализация, циничность, специальное стремление возбудить похотливое чувство расположением лиц, поз, рисунком, акцент на контактах половых органов, основным содержанием является изображение анатомических подробностей или физиологических потребностей сексуальных отношений», – рассказал Анатолий Разуев.

Он отметил: для того чтобы описывать или показывать половые отношения между женщиной и мужчиной детям, существуют особые критерии. «Для детей, достигших возраста 12 лет, разрешено изображение или описание половых отношений между мужчиной или женщиной, за исключением изображения или описания действий сексуального характера: не эксплуатирующие интереса к сексу, не носящие возбуждающего или оскорбительного характера, эпизодические, ненатуралистические», – пояснил специалист.

В том случае, если объект вызывает споры, относится ли он к порнографической категории или нет, его отправляют на проверку, в том числе искусствоведческую, первым этапом которой является отнесение объектов экспертизы к культурным ценностям. При условии, что объект не подходит под эту категорию, идет определение материалов как эротических или порнографических. Если потребителями информации могли стать дети, то применяются критерии порнографии для несовершеннолетних.

Напомним, много шума в России наделала фотовыставка «Джок Стерджес. Без смущения», на которой были представлены семьи нудистов во Франции, в том числе – обнаженные дети. Тогда член Совета Федерации РФ Елена Мизулина призвала закрыть экспозицию, заявив, что эта выставка – «публичная демонстрация материалов с детской порнографией».

Екатеринбург, Анна Темрук

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