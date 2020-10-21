На журналистов, снимавших сюжет о спорном участке, напала женщина с лопатой

На съемочную группу телеканала «Вести-Урал» сегодня было совершено нападение. Бригада снимала сюжет о спорном участке земли в Белоярском – территорию вместе с постройками купила семья Копп на торгах, устроенных «Сбером», так как предыдущие собственники – семья Воробьевых – обанкротились и задолжали банку. Однако выселяться старые жильцы не захотели, посчитав свои права нарушенными. В частности, в доме проживает женщина с двумя несовершеннолетними детьми, имущество принадлежало ее отцу, однако семье не предоставили возможность выкупить участок и недвижимость в приоритетном порядке, что дама сочла нарушением. Именно она набросилась с лопатой на журналиста и оператора, когда те приехали, чтобы снять видео о спорном объекте. В банке пояснили, что «не заключали с покупателем участка никаких дополнительных договоров и не принимали на себя никаких обязательств, в том числе по выселению жильцов».

Сейчас историей займется полиция. Правоохранительные органы проводят проверку по факту повреждения профессионального оборудования представителей средств массовой информации в момент исполнения ими служебных обязанностей, а также по факту выселения женщины с двумя несовершеннолетними детьми. «После получения официального заключения специалистов о степени тяжести травм, причиненным журналистам, а также о точном материальном ущербе их оборудованию представители МВД примут обоснованное процессуальное решение. То же самое касается и по обстановке с выселением женщины», – сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, Елена Сычева

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