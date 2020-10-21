Под Екатеринбургом в столкновении ВАЗ и Volvo погиб мужчина

Сегодня вечером на трассе Екатеринбург-Арамиль столкнулись две машины, в аварии погиб водитель одной из них. «По предварительной информации, водитель Volvo при движении в сторону Арамили не предоставил преимущество в движении водителю ВАЗ-2112, который двигался по главной дороге, спускаясь с моста в сторону Челябинского тракта», – сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

В результате погиб 54-летний водитель отечественной машины, другой – 61-летний мужчина, управлявший Volvo, – не пострадал. «Установлено, что стаж управления транспортными средствами у него составляет 43 года. С его слов, во время движения транспортные средства, двигающиеся справой стороны, он не видел. Почувствовав удар, он остановился», – сказали в Госавтоинспекции.

Сотрудники службы провели замеры, составили процессуальные документы. Для выяснения обстоятельств на место выезжал представитель спецотдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий Главного следственного управления при ГУ МВД России по Свердловской области. Причина аварии будет установлена в ходе расследования.

«По статистике, с начала 2020 года в Екатеринбурге по причине нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств зарегистрировано 639 ДТП, в результате которых 31 человек погиб, 850 травмированы», – добавили в ГИБДД Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Сычева

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