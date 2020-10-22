Росстат узнает, в каких условиях живут свердловчане

Управление федеральной службы статистики по Свердловской области начало проводить комплексное наблюдение за условиями жизни населения. Исследование проходит в регионе с 21 октября по 9 ноября.

«В ходе наблюдения предстоит осуществить сбор статистической информации, детально отражающей фактические условия проживания российских семей и их потребности в сфере услуг образования, транспорта, торговли и медицины. Полученные данные помогут выявить реальные проблемы, с которыми респонденты сталкиваются в повседневной жизни», – сказали в Росстате.

Там уточнили, что респондентами могут стать люди старше 15 лет, от них не потребуют документов, подтверждающих правдивость ответов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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