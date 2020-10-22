Сводка по коронавирусу: за сутки заразились 259 человек, 10 умерли

В Свердловской области за последние 24 часа диагноз коронавирус подтвердился у 259 человек, регион занимает шестое место в России по числу выявленных случаев за сутки, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Всего с момента начала распространения инфекции заразились 33 684 человека.

За сутки умерли сразу десять человек. За последние несколько месяцев вирус унес 728 жизней. Выздоровел 271 человек, а всего – 25 799. Таким образом, в настоящее время болеют 7 157 человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 22.10.20

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