Свердловчанке вживили чип, который блокирует боль

В Свердловской области нейрохирурги успешно провели первую операцию по вживлению в организм человека системы коррекции хронического болевого синдрома. Проще говоря, пациентке поставили специальный имплант, который блокирует боль. Он работает так: пропускает через спинной мозг ток определенной интенсивности, формы и частоты, что блокирует определенную же болевую зону. Причем сначала пациенту устанавливают пробный стимулятор и наблюдают за самочувствием в течение трех-четырех дней. Если уровень боли заметно снижается, имплантируют долгосрочную систему, которая прослужит пять-семь лет. Время и режим работы нейростимулятора пациенты выбирают самостоятельно с помощью специального пульта из списка настроек, которые задает врач. «Из-за боли в ноге пришлось изучить целый ряд лекарств в надежде найти самое эффективное, но даже сильнейшие уколы помогают только на три часа. Надеюсь, благодаря нейростимулятору вернусь к полноценной жизни и снова смогу водить автомобиль», – рассказала пациентка Елена.

В пресс-службе регионального минздрава сообщили «Новому Дню», что операцию провели в онкодиспансере и что прежде подобные вмешательства не проводили в Свердловской области вовсе, а только в федеральных нейрохирургических центрах. «Подобные операции – спасение для людей, которым снять тяжелый синдром не помогают даже сильные обезболивающие. Операция предполагает вживление в живот или ягодицу специального генератора, связанного с электродом, установленным над спинным мозгом: он посылает электрические импульсы, которые блокируют болевой синдром и увеличивают свободу движения пациентов, а значит, улучшают их качество жизни», – объяснил нейрохирург Алексей Дубских.

Добавим, операцию сделали бесплатно для женщины – все было оплачено по программе высокотехнологичной медицинской помощи.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 22.10.20

Ростуризм обратился в МВД по поводу закрытия центра бронирования «Клео тур». / В пандемию свердловчане смотрели ситкомы и фантастику на мобильном ТВ. / Уральский приборостроительный завод оштрафовали на 600 тысяч за производство некачественных аппаратов ИВЛ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»