В Екатеринбурге потеплеет к концу недели

В Екатеринбурге в ближайшие дни немного потеплеет, сообщает Гидрометцентр России. В ночь с четверга на пятницу ожидается до -5 градусов, а днем – только около ноля, зато завтра будет без осадков, синоптики обещают солнечную погоду. До -5 столбики термометров опустятся и в ночь на субботу, но уже днем воздух прогреется до +4 градусов, пройдут дожди. Сыро будет и в воскресенье – при этом потеплеет до +7 градусов.

В начале следующей недели погода будет также неустойчивой. В понедельник днем будет до +2 градусов, во вторник – около ноля, в среду – до +3. При этом ночные температуры будут стабильно ниже ноля.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 22.10.20

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