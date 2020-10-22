В Екатеринбурге поймали двух петербуржцев с семью килограммами «зомби-наркотика»

В Екатеринбурге сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков городской полиции задержали двух жителей Санкт-Петербурга. Мужчины 30 и 36 лет приехали на Урал специально, чтобы сбыть тут семь килограммов «зомби-наркотика». Их взяли в садовом кооперативе в Железнодорожном районе.

«При личном досмотре в спортивной сумке, принадлежащей одному из мужчин, был обнаружен сверток с подозрительным веществом. В рамках проведенного исследования установлено, что изъятое является синтетическим наркотиком массой около 400 граммов», – сообщили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.

Затем полицейские наведались в хостел на Металлургов, где снимали жилье петербуржцы. В номере они нашли еще 6,5 кг запрещенного вещества. Его приезжие собирались распространять через систему «закладок». «При проверке мест, указанных в качестве тайников, правоохранители изъяли пять упаковок с запрещенными веществами по 100 граммов каждая», – добавили в городской полиции.

В отношении обоих возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Петербуржцы взяты под стражу. Им грозят сроки вплоть до пожизненных.

Екатеринбург, Елена Сычева

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