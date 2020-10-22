«Когда ты строишь клубный дом – одни подходы, когда целый город – другие»: формулу осознанного строительства вывели участники 100+

В Екатеринбурге девелоперы совместно с властями вывели формулу осознанного строительства. Стремительно меняющаяся жизнь требует соответствующих решений: застройщикам важно, опираясь на решения властей, правильно формулировать и реализовывать собственные цели и не забывать о людях – создавать для них не просто комфортное жилье, а полноценную среду для жизни.

Тема «Осознанное строительство» стала основной на пленарном заседании форума 100+ Forum Russia. В качестве примеров привели два крупных екатеринбургских проекта комплексной застройки – районы Академический и Солнечный. В обоих случаях девелоперы изначально были настроены на то, чтобы создать для жителей комфортную среду: построить не только жилье, но и создать всю инфраструктуру.

Академический можно считать флагманом комплексной застройки в Екатеринбурге: первые дома появились еще в 2009 году. И с тех пор район своим примером показывает, каким должно быть строительство, ориентированное на людей: в Академическом одновременно с жилыми домами строятся детские сады и школы, появляются магазины и торговые центры, спортивные и медицинские объекты. Энергосберегающие технологии, применяемые при строительстве, позволяют не только сохранять экологию, но и снижать коммунальные платежи. Есть примеры «умных» домов и квартир. Девелоперы не стоят на месте, применяя в Академическом опыт разных стран мира. К 300-летию Екатеринбурга Академический должен стать восьмым административным районом, здесь появятся собственные органы власти и необходимая инфраструктура.

«Принципы осознанного строительства должны быть связаны с той задачей, которую необходимо решить, – считает генеральный директор «РСГ-Академическое» Николай Зуев. – Когда ты строишь дом на 100 квартир, клубный дом – это одни подходы. Когда проектируешь квартал, там добавляется ряд позиций. А когда ты строишь город, как Академический с 70 тысячами жителей, здесь надо думать уже не только о доме и придомовой территории. Надо думать о территориях, которые связывают между собой кварталы, о транспортной доступности. И мы привлекаем лучших специалистов, работаем в плотном контакте с властью. И сегодня много примеров в городах-миллионниках, когда за массовым строительством следовало развитие серьезных магистралей, появление трамваев, городских электричек».

Отдельно генеральный директор «РСГ-Академическое» отметил, что сегодня для людей важно не только качество строительства, но и то, какую среду создает застройщик при реализации своего проекта. По мнению Николая Зуева, комфорт жителей не должен ограничиваться только комфортом самого жилища. Конечно, застройщики должны делать паркинги, детские площадки, велодорожки и другие объекты благоустройства. Но не менее важно сегодня создавать в районе особую атмосферу, социум. Именно так происходит в Академическом, одним из козырей которого является добрососедство. Здесь регулярно проходят районные праздники, спортивные мероприятия, конкурсы – и жители с интересом участвуют во всех активностях.

«Привлекательной тогда становится не только квартира, не только ее стоимость, не класс жилья, а та среда, то место жительства, где человек обитает», – резюмировал Николай Зуев.

Кратко формулу осознанного строительства, о котором говорил гендиректор «РСГ-Академическое», представил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. «Осознанное строительство включает три аспекта, – выразил мнение Владимир Якушев. – Первый – это ответственность власти. Второй – это ответственность застройщиков. И третий аспект – это обратная связь с людьми. Если мы формируем политику и не обращаемся к людям с вопросами «Это хорошо? Это нам нужно?», то мы можем получить элементы неосознанного строительства, когда появляются дома, которые становятся аварийными, когда получаем огромные микрорайоны, где не хватает социальной, дорожной инфраструктуры».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев согласился с этим и добавил, что сегодня при строительстве важно учитывать также экологичность, безопасность и разумное потребление ресурсов. Кроме того, нельзя забывать об уместности: некоторые проекты, реализуемые в больших городах, не нужны в глубинке – и наоборот.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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