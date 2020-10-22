Автомобилисты занимают очередь в пять утра, чтобы поставить машину на учет (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге у здания областного ГИБДД образовалась огромная очередь из водителей, желающих снять или поставить машину на учет – при этом с заменой или выдачей водительских прав проблем нет. Некоторые из владельцев личного транспорта приезжают к дверям учреждения к пяти утра, чтобы занять очередь.

Очереди в ГИБДД

«Я с пяти утра. Не попасть сюда. На заявление дают два часа. Вчера я приходил и был восемьдесят восьмой номер, не прошел», – рассказал «Новому Дню» мужчина, желающий снять машину с учета. Другой добавил, что вчера пришел к шести утра и был двадцатым. К девяти часам у здания областного ГИБДД скопилось почти семьдесят посетителей. «Мы третий день и никак не можем поставить машину на учет, – говорят они. – Сегодня мы с девяти утра и шестьдесят восьмые в очереди. Вчера мы не успели записаться. Мы приезжали, людей много, и они говорят, что мы не успеем, поэтому разворачивались и уходили».

По словам автовладельцев, ситуация возникла несколько дней назад из-за сбоя в работе портала госуслуг: «То сайт принимает заявление, то он пишет, что заявление не принято. Я оплатила на «Госуслугах», мне вышло время на 12:24. Но после этого мы опять заходили и смотрели, пишут, что заявление не принято. Я приехала и стою, в очередь не записалась, холодно тут стоять, – пояснила одна из женщин. – Сайт якобы все принимает, и мы это неоднократно делали, раз двадцать пять».

Оперативный комментарий в пресс-службе областного ГИБДД о причинах длительного ожидания и скопления очередей получить не удалось.

Отметим, что после того, как съемочную группу «Нового Дня» заметили на улице, в здание ГИБДД начали запускать людей.

Екатеринбург, Анна Темрук, Александр Саливанчук, Антон Отман

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