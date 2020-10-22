На Среднем Урале за три дня гаишники поймали 4 тысячи нарушителей ПДД

В Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги профилактического мероприятия «Безопасная дорога», которое проходило в регионе с начала недели.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, по итогам трех дней было выявлено 4071 нарушение. «Среди пешеходов – 3 246, и 825 непредоставлений водителями преимущества пешеходам. В период проведения мероприятия ежесуточно было задействовано 820 сотрудников ГИБДД».

Так, например, 19 октября в ГИБДД Краснотурьинска поступила видеозапись с регистратора, на которой видно, как водитель автомобиля «Тойота Авенсис» нарушил ПДД, находясь на пешеходном переходе. Мужчина не стал отрицать факт нарушения и пояснил, что очень спешил. «Водитель привлечен к административной̆ ответственности за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ и за непредоставление преимущества в движении пешеходу по ст.12.18 КоАП РФ. Материал направлен в мировой суд города Краснотурьинска», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В Госавтоинспекции также отметили, что проведение следующего этапа «Безопасной дороги» запланировано с 1 по 4 ноября.

Управление ГИБДД по Свердловской области призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД: «При переходе проезжей части пешеходам важно соблюдать меры безопасности, а в темное время необходимо иметь на одежде световозвращающие элементы. Водителям при приближении к пешеходным переходам важно заблаговременно снижать скорость, а также не допускать опережения транспортного средства, остановившегося перед пешеходным переходом».

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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