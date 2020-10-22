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Четверг, 22 октября 2020, 16:05 мск

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В Нижних Сергах осудили мошенницу, лишившую квартиры ликвидатора Чернобыльской аварии

Нижнесергинский районный суд вынес приговор женщине, завладевшей обманным путем жилплощадью ликвидатора Чернобыльской АЭС.

Зимой 2017 года мошенница из Нижних Серег узнала, что у участника ликвидации последствий аварии есть квартира в Среднеуральске. Женщина рассказала потерпевшему о его якобы накопившихся долгах за коммунальные услуги и предупредила о возможном изъятии собственности мужчины. Она предложила продать квартиру, чтобы рассчитаться с задолженностью, купить ему новую жилплощадь в Нижних Сергах и его внуку в Среднеуральске.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, по согласию мужчины мошенница оформила с ним договор дарения квартиры из-за того, что не смогла найти покупателей квартиры: «В марте 2017 года подсудимая вместе с потерпевшим, получив консультацию юриста о том, что в случае оформления договора дарения с подсудимой будет взыскан налог в размере 13% от кадастровой стоимости квартиры, заключили договор купли-продажи двухкомнатной квартиры за 2,8 млн рублей». Но деньги подсудимая «продавцу» не передавала, договор купли-продажи прошел государственную регистрацию, и квартира перешла в собственность женщины.

Нижнесергинский районный суд приговорил женщину к четырем годам лишениям свободы в колонии общего режима. Однако из-за наличия у подсудимой на иждивении двух детей в возрасте до четырнадцати лет, отбывание наказания отсрочено до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста.

Екатеринбург, Анна Темрук

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