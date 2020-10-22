Образовательный центр вместо обычной школы. В Екатеринбурге представили инновационный проект «Губернаторский лицей» (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге в рамках сессии «Современная школа – пространство для развития» на форуме 100+ TechnoBuild представили новые подходы к школьному строительству и созданию образовательных центров в Свердловской области. Основной посыл сессии заключался в том, что новая школа должна отвечать запросам общества – быть направленной на развитие людей, их талантов, при этом быть удобной с архитектурной точки зрения, многофункциональной. Об этом говорил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. «Каждый из нас хочет, чтобы дети учились в современных условиях. Я рад, что мы сегодня обсуждаем вопросы создания образовательных центров совершенно нового уровня. Настал момент, когда мы понимаем, что будущее в развитии территории – чем больше мы подготовим компетентных, грамотных, любознательных людей, тем раньше они пройдут профориентацию», – сказал он.

Говоря о примерах таких образовательных центров, Куйвашев назвал проект «Губернаторский лицей» в районе Солнечном. «Этот образовательный центр – это не просто дом для детей, а центр для развития всех поколений людей, живущих около школы. Возможность заниматься спортом, возможность проводить больше времени с детьми, использовать библиотечные центры, конечно, новые подходы к организации пространства. Школа – это не просто храм образования, а центр развития микрорайона. Уже первые шаги сделаны в Солнечном, и это очень близко к тому, что мы задумали», – добавил он.

Член совета директоров «Форум-групп» Сергей Мямин объяснил, что в концепции нового лицея действительно заложены принципы развития и детей, и взрослых. «Это новые многофункциональные и трансформируемые пространства для обучения, комьюнити-зоны и творческие мастерские – все это для раскрытия потенциала школьников. Это комфортные и безопасные пути передвижения к школе, связанная система общественных пространств. Это создание учебного центра на базе школы, где будет обеспечена подготовка школьных команд с внедрением актуальных педагогических технологий, для реализации программы результативного образования, для закрепления практических навыков в современной образовательной среде», – рассказал он.

По словам Мямина, в концепции нового образовательного центра заложена и идеология открытости пространства для учеников и жителей района. В «Губернаторском лицее» предусмотрены спортивный блок с доступом для всех желающих, детский технопарк «Кванториум», медиацентр с зонами чтения, самообразования и работы, проведения мероприятий, а также детским пространством, центром общественного доступа к госуслугам, коворкингом, театральной студией и студией декоративно-прикладного искусства. Медиацентр будет работать для жителей и гостей района в будни и выходные дни.

Добавим, что «Губернаторский лицей» будет построен в Солнечном районе Екатеринбурга к 2023 году.

Образовательный центр в Солнечном

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 22.10.20

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