Сводка по коронавирусу: пять смертей и 268 заразившихся

В Свердловской области за последние сутки подтвердили коронавирус еще у 268 человек, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. По числу новых зараженных регион находится на шестом месте в России. Всего с момента начала распространения инфекции в регионе заразились 33 952 человека.

Из этого числа выздоровели уже 26 101 человек (в том числе 302 выписали за последние сутки), умерли – 733 человека (за последние сутки пятеро).

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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