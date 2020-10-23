Заплатили за экспресс-тест на ковид, а ждали четыре дня: в Екатеринбурге лаборатория обманывает людей

Жительница Екатеринбурга Юлия пожаловалась на работу лаборатории Helix, где обещают провести экспресс-анализ на коронавирус за сутки, но по факту ждать приходится гораздо дольше. Справка нужна была ее сыну, который вылетал за рубеж, по прилете он должен был показать справку.

«Справка действительна в течение 48 часов, лететь в среду, сдали тест в понедельник, для подстраховки, чтоб точно было готово. Экспресс-тест обещают сделать за сутки, он стоит 2 600 рублей, обычный – 1 400. Результатов вовремя не было, в чате «Хеликса» никто не отвечает, дозвониться нереально. Я потратила два часа, дозвонилась, сказала, что готовлю досудебную претензию, а в ответ там просто бросили трубку. В итоге тест пришел в среду вечером, когда он был не нужен и уже просрочен. Нам повезло, ребенок улетел со справкой от другого теста, но у него было несколько перелетов. Вот кто бы это потом возмещал? Меня это возмущает. Если человек заказывает экспресс, значит, это ему для чего-то нужно, а не просто так», – рассказала женщина «Новому Дню».

По ее словам, после того, как она пожаловалась на «Хеликс» в соцсетях, ей написали несколько человек, попавших в такую же ситуацию. «Всем знакомым, кто у них сдавал, обещали тест на следующий день, но никому не выдали! Только на 3-4 день. Причем они говорят: завтра будет результат», «У меня был обычный тест, не экспресс, который в течение двух суток делается. Результат пришел на 4-й день», «Вчера такой же пост в ленте был. И там все мелким шрифтом, что может быть всякое, пусть и платите за срочность», – подметили уральцы.

«Новый День» обратился в пресс-службу лаборатории, чтобы прояснить, почему о срыве сроков не предупреждают и как компания возместит убытки. В «Хеликсе» пообещали дать ответ за сутки.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 23.10.20

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