Эксперты: приближенность домов к водоемам и зеленым зонам повышает их ценность (ФОТО)

Приближенность жилых домов к водным объектам и зеленым зонам повышает их ценность в глазах покупателей, об этом рассказал на 100+ Forum Russia главный строительный директор ГК «КОРТРОС» Николай Складнев. Эксперты, участвовавшие в сессии «Городские набережные», пришли к выводу, что в условиях пандемии, когда сложнее стало выбираться на отдых в другие страны, ценность природных объектов в городском пространстве только возрастает.

Тема благоустройства набережных в среде мегаполиса обсуждалась во время сессии «Комфортная городская среда» на форуме 100+ Forum Russia. У группы компаний «КОРТРОС» сразу несколько проектов жилой застройки находятся в непосредственной близости к водоемам: это Royal Park в Санкт-Петербурге, «Заречная слобода» в Ивантеевке, Headliner и «Серебряный бор» в Москве и, конечно, – Академический на берегу Патрушихи в Екатеринбурге. Поэтому специалисты компании на своем опыте убедились: людей в больших городах притягивает близость к воде и природе – это позволяет в любой момент уйти от суеты и отдохнуть.

«У нас есть Headliner в Москва-сити. В квартале очень быстрый темп жизни, люди привыкли, что в любое время суток они бегут – с работы, на работу. Но близость Headliner к реке позволяет жильцам хотя бы ненадолго отойти от суеты, прогулявшись по набережной», – рассказал гендиректор Объединенной службы заказчика ГК «КОРТРОС» Николай Складнев.

Благоустроенные зеленые зоны привлекают и жителей Академического. На берегу Патрушихи сейчас продолжается благоустройство Преображенского парка, совсем недавно там высадили новые деревья, обустроили дорожки. По мнению специалистов ГК «КОРТРОС», вкладывать деньги в развитие набережных и природных зон просто необходимо. При этом важно слышать мнение жителей и ориентироваться на то, чтобы им было комфортно.

«Надо обязательно иметь обратную связь с людьми, чтобы слышать их желания. И вы себе не представляете, сколько у нас проходит встреч с жителями, сколько мы проводим опросов! У нас есть даже различные тест-драйвы набережных: может ли женщина с коляской комфортно выйти? Потому что если она не пройдет с коляской, она не пойдет гулять туда с детьми. И мы постоянно взаимодействуем с жителями, чтобы слышать обратную связь», – рассказал Николай Складнев.

Как отметили экологи, участвовавшие в сессии «Комфортная городская среда», в этом году, когда началась пандемия коронавируса и многие не могли выезжать за пределы города, такие общественные пространства – набережные с зелеными зонами – стали еще более востребованными у жителей мегаполисов.

«Есть масштабные исследования европейского филиала ВОЗ, которые подтверждают, что зеленые зоны повышают качество воздуха, снижают стресс, улучшают социальное взаимодействие между людьми. Контакт людей с природой – это важный компонент здоровых городов», – рассказала эколог, консультант по зеленой сертификации и устойчивому развитию, компания HPBS Вероника Едемская.

Единственный вопрос, который пока не удалось решить строителям, – как сделать набережные в России всесезонными? Зимой, по оценке специалистов, у воды гуляет намного меньше людей, чем летом. Но этот вопрос в будущем, возможно, удастся решить. Начальник Мастерской проектирования объектов городской среды института Генплана Москвы Анна Иванова рассказала, что в столице уже рассматривается возможность делать подогреваемые покрытия в некоторых реконструируемых пространствах. «Это дорого, и пока мы еще не начали делать, но, возможно, когда-то это станет доступнее», – отметила участница сессии.

Николай Складнев добавил, что застройщики тоже готовы рассматривать разные варианты привлечения людей на набережную зимой. И не только для катания на коньках по льду – такие примеры использования пространства, конечно, уже есть: например, в Академическом на Патрушихе зимой работает каток. Но надо искать и другие варианты.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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