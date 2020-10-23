В ДТП на загородных трассах погибли два человека – водители не сменили резину на зимнюю

В Свердловской области за последние сутки случилось три аварии на загородных трассах. «Водители не послушались рекомендаций и выехали на летней резине. В результате ДТП два человека погибли и три получили травмы различной степени тяжести», – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

Одна из аварий произошла вчера днем. Водитель ВАЗ-2115, житель Верхнего Тагила, возвращался из Новоуральска домой. На проходной он подобрал попутчицу. На трассе он не учел дорожные и метеорологические условия – в тот момент шел снег, был гололед, – и не справился с управлением. Машину выбросило на встречную полосу под колеса грузовика Shacman. Сам 25-летний водитель ВАЗа погиб, его 60-летняя пассажирка была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

«Сотрудники ГИБДД выяснили, что на автомобиле ВАЗ была установлена летняя резина, стаж вождения водителя составляет 7 лет. При сложных погодных условиях участникам дорожного движения нужно быть особенно внимательными и осторожными. В межсезонье частыми причинами ДТП становятся выбор скорости, не соответствующей дорожным и метеорологическим условиям, несоблюдение дистанции и бокового интервала между автомобилями. Свердловская Госавтоинспекция рекомендует заранее побеспокоиться о замене шин автомобиля. Движение на автомобиле в сложных погодных условиях требует максимальной концентрации внимания и неукоснительного соблюдения ПДД», – напомнили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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