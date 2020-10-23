Антон Шипулин возглавил Федерацию биатлона Свердловской области

Депутат Госдумы Антон Шипулин, закончивший спортивную карьеру в 2018 году, стал президентом Федерации биатлона Свердловской области. Об этом он сам рассказал в соцсетях.

«Сегодня меня выбрали президентом Федерации биатлона Свердловской области. Предложения возглавить федерацию в нашем регионе мне поступали давно, но в силу ряда обстоятельств я не мог этого сделать. Но безусловно все это время я следил за ситуацией в федерации, вникал в проблемы, был так или иначе в курсе всех внутренних процессов. Все-таки биатлон – мой родной вид спорта», – написал Шипулин в Instagram.

Он отметил, что будет руководить организацией на общественных началах, то есть без зарплаты. Также Шипулин уверяет, что новые обязанности не скажутся на депутатской работе и деятельности его именного благотворительного фонда.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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