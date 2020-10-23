МЧС предупредило о гололеде, мокром снеге и сильном ветре

Свердловское управление МЧС России разослало предупреждение о непогоде, которая ожидается завтра, 24 октября. По данным синоптиков, в регионе возможен сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, густой мокрый снег. На дорогах возможна гололедица.

В Госавтоинспекции Свердловской области ранее просили водителей скорее сменить шины с летних на зимние. Из-за аварий, в которые попадали «непереобувшиеся», только вчера на трассах региона погибли два человека, еще три получили травмы.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 23.10.20

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