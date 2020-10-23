За неделю вернувшиеся из-за рубежа свердловчане привезли 203 случая коронавируса

Всего за неделю в Свердловской области прибавилось 203 случая коронавируса, привезенных из-за рубежа. Об этом сообщили «Новому Дню» в региональном управлении Роспотребнадзора. Если в прошлую пятницу положительных тестов у свердловчан было 194 (столько было зарегистрировано с 1 августа 2020 года), то сейчас – 397.

В надзорном ведомстве «Новому Дню» объяснили, что 203 случая зарегистрировано не только среди вернувшихся с курортов Турции, но и среди прибывших из других стран граждан РФ, в том числе – вывозными рейсами, из загранкомандировок и так далее.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 23.10.20

МЧС предупредило о гололеде, мокром снеге и сильном ветре. / Антон Шипулин возглавил Федерацию биатлона Свердловской области. / «Это не про спорт, а про мотивацию и преодоление». Как пройти половинку Ironman, когда ты не умеешь плавать и задыхаешься на бегу (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»