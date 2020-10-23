Президент РФ поздравил УрФУ с вековым юбилеем

Президент Владимир Путин поздравил студентов и преподавателей УрФУ со столетием вуза. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля. «УрФУ – один из крупнейших, уважаемых отечественных вузов, признанный образовательный, научный, просветительский центр. Здесь всегда трудились талантливые, преданные делу педагоги и исследователи. Учили мыслить творчески, свободно и ярко. Вы по праву гордитесь славной историей университета, его вкладом в развитие нашей страны, национальной экономики, социальной сферы, культуры», – говорится в сообщении.

Добавим, празднование 100-летия для большинства студентов, выпускников и преподавателей проходит в незаметном режиме, предыдущие юбилеи вуза проходили более масштабно. «На здании повесили баннер. И еще на первом этаже возле гардероба какой-то стенд с поздравлениями. И все. У нас китайский Новый год неделю отмечают, развешивают за неделю китайские фонарики, музыка играет, танцы бывают. А здесь ничего», – рассказала учащаяся корпуса на улице Ленина. «Сегодня должен приехать Парфенов и кто-то еще. В честь этого поставили столы. Вчера ничего такого не было. Внутри здания не особо заметно, что юбилей», – поделился студент из корпуса на Мира. Ранее в УрФУ анонсировали, что из-за пандемии многие мероприятия пройдут онлайн.

Бывшие студенты в соцсетях постят фотографии студенческой поры и поздравляют друг друга, вспоминая годы учебы и атмосферу вузов – УрГУ и УПИ. Век назад это был один вуз – закончившие УрГУ и УПИ до сих пор спорят, кто все-таки из них был «тем самым». Уральский федеральный университет, который возглавил ректор Виктор Кокшаров, был образован на базе УПИ в 2009 году, в 2011 году к нему присоединился УрГУ.

По словам студентов, высокопоставленным гостям вручили подарки. Студентам тоже пообещали презент – маски с логотипом УрФУ, правда, их еще не выдали и сроки не назвали.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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