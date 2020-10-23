Уралец получил штраф за попытку пройти в суд без маски

Житель Лесного заплатит штраф за то, что отказался надевать маску в здании суда. Инцидент произошел в июле этого года. Мужчина пришел на судебный участок №2, чтобы ознакомится с материалами дела. На входе судебный пристав попросил его надеть маску, но посетитель проигнорировал просьбу и начал спорить с сотрудником. В итоге пристав вызвал участкового, а тот составил в отношении мужчины протокол по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности). Эта поправка появилась в административном кодексе весной этого года, когда в России стали появляться заболевшие коронавирусом.

Впоследствии по решению суда житель Лесного был оштрафован на 1 тысячу рублей. Но мужчина не согласился и подал апелляцию в Свердловский областной суд. Он требовал отменить постановление о штрафе, считая его незаконным и необоснованным. Однако судья апелляционной инстанции счел, что привлечение «безмасочника» к административной ответственности было правильным, а наказание назначено соразмерно нарушению.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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