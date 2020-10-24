ГИБДД отменила конкурс «Автоледи» из-за Covid-19

Екатеринбург, Октябрь 24 (Новый День, Елена Сычева) –Свердловская Госавтоинспекция отменила областные соревнования по автомобильному многоборью «Автоледи-2020». «В связи с эпидемиологической обстановкой переносятся на неопределенный срок. О новой дате проведения мероприятия общественность будет проинформирована дополнительно», – сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

Напомним, соревнования должны были пройти сегодня на территории «Екатеринбург-Арены».

Екатеринбург. Другие новости 23.10.20

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