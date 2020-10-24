Сводка по коронавирусу: 273 заражённых и три смерти

В Свердловской области за последние сутки подтверждён коронавирус у 273 человек, сообщили в оперативном штабе региона. Из них 149 в Екатеринбурге. По данным информационного центра по мониторингу ситуации с Covid-19, регион находится на шестом месте по числу выявленных случаев. Всего с момента начала распространения инфекции в Свердловской области заразились 34225 человек.

«Состояние 215 госпитализированных оценивается как тяжелое, 184 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 102 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 742. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – уточнили в оперштабе региона.

За последние сутки от коронавируса умерли три человека, всего вирус унёс жизни 736 свердловчан. Выписаны 253 пациента, общее число достигло 26354.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 24.10.20

Поставить машину на учет можно будет только после записи на Госуслугах. / Росздравнадзор проведет проверку скорой Екатеринбурга по поручению Мурашко. / ГИБДД отменила конкурс «Автоледи» из-за Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»