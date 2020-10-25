Сводка по коронавирусу: три смерти, 276 зараженных

В Свердловской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 276 человек, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Регион находится на седьмом месте по числу новых случаев. Всего в области с момента начала распространения инфекции заразился 34501 человек.

За сутки скончались от коронавируса еще трое. В списке жертв уже 739 человек. Выздоровели за последний день 224 человека, а всего 26578 человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 24.10.20

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