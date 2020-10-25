Сводка по коронавирусу: три смерти, 276 зараженных

В Свердловской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 276 человек, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. Регион находится на седьмом месте по числу новых случаев. Всего в области с момента начала распространения инфекции заразился 34501 человек.
За сутки скончались от коронавируса еще трое. В списке жертв уже 739 человек. Выздоровели за последний день 224 человека, а всего 26578 человек.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 24.10.20
«Массовый психоз», игра слов от мэра и введение ограничений из-за коронавируса: итоги недели от «Нового Дня». / Сводка по коронавирусу: 273 заражённых и три смерти. / Поставить машину на учет можно будет только после записи на Госуслугах. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube