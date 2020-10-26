Утром в Екатеринбурге загорелся магазин на первом этаже многоэтажки

Сегодня в 07:56 загорелся супермаркет «Верный» на первом этаже десятиэтажного жилого дома на улице Куйбышева.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на площади 50 кв. м горела продукция в погрузочно-разгрузочной зоне. Из магазина успели выбежать четыре работника, покупателей в нем еще не было. Пострадавших нет. В 08:43 пожар был локализован, в 08:44 открытое горение ликвидировано. В тушении пожара были задействованы 33 человека личного состава, 8 единиц спецтехники.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 26.10.20

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