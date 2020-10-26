На Урале из-за коронавируса закрыты 334 группы и четыре детсада

На Урале на карантин из-за коронавируса закрыты четыре детских сада и 334 отдельных группы, сообщили в аппарате полномочного представителя президента России в УрФО.

Так, в Курганской области закрыты два детсада и шесть групп, в Свердловской области – также два детских сада и 135 групп, в Тюменской области – семь групп в детских садах, в Челябинской области – шесть групп. В Ханты-Мансийском автономном округе из-за коронавируса приостановлена деятельность 94 групп в дошкольных учреждениях, а в Ямало-Ненецком – 86.

Екатеринбург, Елена Сычева

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