В Свердловской области увеличивают число ковидных коек

В Свердловской области власти продолжают разворачивать койки в медучреждениях для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Согласно последнему опубликованному приказу минздрава региона за подписью и.о. главы ведомства Сергея Туркова, увеличено число специализированных мест в ГКБ № 40 в Екатеринбурге, госпитале ветеранов войн, Ирбитской центральной горбольнице, а также Артинской районной и Нижнесалдинской городской больницах.

Документы, однако, публикуются с большой задержкой – по состоянию на 26 октября опубликованы приказы от 19 октября. По информации «Нового Дня», министерство с того момента подписало еще несколько документов о перепрофилировании коек. В последнем обнародованном документе значится, что число развернутых коек в Свердловской области 7 194, по состоянию на пятницу, 23 октября, их было 7 470. Причем занято было 80% фонда. Источники агентства сообщают, что перепрофилирование продолжается, выделенных мест не хватает.

«Пациентов, у кого уже самочувствие нормальное, переводят в пансионаты и санатории. Мне, например, врачи предложили переехать в «Бодрость» на Эльмаш, хотя статус мой неясен – еще ни один тест мне не сделали после получения положительного результата неделю назад», – рассказала «Новому Дню» пациентка одного из екатеринбургских ковидариев.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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