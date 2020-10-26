В Екатеринбурге от гриппа привили почти полмиллиона человек

В Екатеринбурге от гриппа привили 480 тысяч человек, сообщил начальник управления здравоохранения города Денис Демидов. По его словам, это только взрослые.

«По детям проводим активную работу, хотел бы призвать родителей обратить внимание на это. Вакцина осталась, ее не так много, надеемся, что поступит еще – в том числе платная», – сказал он.

В мэрии не смогли оперативно уточнить, сколько детей привито в Екатеринбурге к настоящему моменту.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 26.10.20

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