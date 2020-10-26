Суточное число заболевших коронавирусом продолжает расти

Свердловская область остается на седьмом месте по числу новых заболевших коронавирусом в России за сутки. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 281 человека. Всего с момента начала распространения инфекции в регионе заразились 34 782 человека. Об этом «Новому Дню» рассказали в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Там также сообщили, что за сутки от Covid-19 умерли четыре человека. Всего в списке жертв – 743 человека. За последний день из больниц выписали 185 человек, всего выздоровели 26 763 жителя Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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