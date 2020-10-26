В Екатеринбурге грязно и скользко: еще неделю снегопады будут чередоваться с оттепелью и заморозками (ФОТО)

Из-за снегопада и плюсовой температуры на улицах Екатеринбурга образовались грязь и гололед. В мэрии города говорят, что уборочная техника работает постоянно: 380 единиц уже переоборудовали к зиме, 32 машины пока оставили в осеннем варианте для уборки в период оттепели.

В Екатеринбурге в последние дни снегопады сменяются оттепелью с дождями, затем – снова снегопадами и заморозками. По прогнозам синоптиков, такая неустойчивая погода сохранится в течение всей недели: сегодня к вечеру снегопад усилится, а ночью пойдет на спад. Завтра ожидается небольшой снег, а в среду и четверг потеплеет до +3…+4 и снег снова растает.

Жители города жалуются на грязь. По словам екатеринбуржцев, в центре техника успевает убирать снег – и там довольно чисто. А вот в отдаленных районах снег, смешанный с водой, образует грязевые потоки. Кроме того, на тротуарах скользко.

В мэрии Екатеринбурга «Новому Дню» сообщили, что техника готова к борьбе со снегом. Еще в середине октября коммунальные машины переоборудовали к зимнему сезону. Сегодня, по данным пресс-службы горадминистрации, 380 единиц техники работают в режиме зимы, и 32 оставлены в осеннем варианте – на случай оттепелей. Кроме того, создан достаточный запас противогололедных материалов и щебня для посыпки дорог и тротуаров.

Екатеринбург, Анастасия Истомина, Семен Саливанчук

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