«Уральские авиалинии» приобрели 50-й Airbus

Воздушный флот авиакомпании «Уральские авиалинии» пополнился еще одним самолетом Airbus A321. Этот лайнер стал 50-м для перевозчика.

«Самолет с бортовым номером VP-BVF проделал долгий путь из Вьетнама в Екатеринбург и уже готов перевозить первых пассажиров. Он выполнен в одноклассной компоновке и рассчитан на 220 мест экономического класса», – сообщили в пресс-службе авиакомпании. Новый аэробус совершит первый рейс в пятницу, 30 октября, по маршруту Екатеринбург – Симферополь.

Сейчас «Уральские авиалинии» эксплуатируют 50 самолетов европейского концерна Airbus, среди которых 5 лайнеров новой линейки Airbus А320neo.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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