Прокуратура предложила голосовать за отзыв губернатора три дня подряд

Прокуратура Свердловской области внесла в заксо поправки в действующий закон об отзыве губернатора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это было сделано для того, чтобы привести закон в соответствие с новыми нормами федерального законодательства о выборах и референдумах. В частности, в пояснительной записке указано, что за областным избиркомом следует закрепить право разрешить гражданам голосовать за отзыв губернатора в течение трех дней, как и на других выборах и референдумах (напомним, областной закон о трехдневных выборах и референдумах был принят заксобранием 13 октября).

Также уточняется понятие «недействительные подписи избирателей». Ими будут признаны подписи, в которых фамилия, имя, отчество указаны избирателями несобственноручно. Подписные листы должны быть сданы уполномоченным лицом инициативной группы в избирком в виде брошюр по сто листов каждая.

Добавим, что предложенные изменения не касаются прописанных в законе оснований для отзыва губернатора. Это либо нарушение губернатором законодательства РФ (установленное судом), либо неоднократное грубое неисполнение губернатором своих обязанностей (также установленное судом). Кроме того, чтобы установить факт нарушения губернатором законодательства, в Свердловский областной суд вправе обратиться политические партии, общественные объединения, а также группа избирателей не менее ста человек.

После регистрации инициативная группа должна за 30 дней собрать подписи не менее 25% избирателей, зарегистрированных в регионе. Только в этом случае заксобрание может принять решение о назначении голосования по отзыву губернатора.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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