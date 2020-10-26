В Серове чиновники предложили жильцам разваливающего барака пожить в нем до 2028 года

Городская прокуратура Серова обжаловала в суде постановление местной администрации о сроках расселения граждан из аварийного двухэтажного дома. Барак был построен в 1960 году, его основание и несущие конструкции сильно повреждены, температурно-влажностный режим нарушен, из-за чего в помещениях распространяется плесень и стоит запах канализационных стоков. Но чиновники решили, что жильцы могут подождать и утвердили срок сноса дома – до 1 января 2028 года. В прокуратуре заявили, что этот период «не соответствует требованиям разумности».

С жалобой в надзорный орган обратился один из собственников многоквартирного дома. Прокуратура, действуя в его интересах, подала в суд на городскую администрацию. В иске было указано, что постановление о сроках расселения жильцов нарушает статью 10 Конституции РФ и статьи 2 и 32 Жилищного кодекса РФ. Администрация Серовского округа в качестве возражения привела аргумент, что определение сроков расселения аварийных домов относится к компетенции органов местного самоуправления, и прокурор не вправе вмешиваться в хозяйственную работу.

Серовский районный суд встал на сторону чиновников. Тогда прокуратура подала в апелляцию в Свердловский областной суд, указав, что столь длительное проживание граждан в разваливающемся доме несет угрозу их жизни и здоровью. Судебная коллегия признала эти доводы и отменила решение первой инстанции, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Постановление администрации Серовского округа признано незаконным, и теперь чиновникам придется назначить новые сроки расселения жильцов.

Серов, Ангелина Сергеева

Серов. Другие новости 26.10.20

Прокуратура предложила голосовать за отзыв губернатора три дня подряд. / Пан Ги Мун, основатель CNN и бывший глава Nike едут в Екатеринбург. / «Уральские авиалинии» приобрели 50-й Airbus. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»