Здание овощехранилища рухнуло, придавив грузовик (ФОТО)

Сегодня днем на улице Калинина в Дегтярске частично рухнул дом № 31ф, приспособленный под овощехранилище.

Площадь обрушения составила 300 кв. м. Части здания упали прямо на грузовой автомобиль, стоявший рядом. На месте ЧП находится оперативная группа МЧС России, пожарные произвели ограждение опасной зоны, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Информации о пострадавших нет.

Вопрос о ликвидации последствий аварии решает мэрия Дегтярска.

Дегтярск, Елена Владимирова

Дегтярск. Другие новости 26.10.20

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