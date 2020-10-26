В Свердловской области непогода задержится еще на сутки

Уральские метеорологи продлили штормовое предупреждение до 27 октября. Завтра в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 25-27 м/с и мокрый снег. На дорогах будет гололедица.

Спасатели МЧС просят жителей соблюдать осторожность и быть внимательными. Во время сильного ветра возможно падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, обрывы линий и связи и электричества. Автомобилистам следует воздержаться от поездок на летней резине, машины необходимо «переобуть» в зимние шины. Пешеходам также важно помнить о скользких дорогах и лишний раз не спешить на улице.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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