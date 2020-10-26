Похоронщик из Нижнего Тагила убил приятеля и спрятал тело на кладбище (ФОТО)

В Нижнем Тагиле расследуют уголовное дело по факту убийства местного жителя. Обвиняемый – 44-летний местный житель, который работает в похоронном агентстве. Дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека». Как сообщили в СУ СКР по региону, инцидент произошел две недели назад. Похоронщик вместе со своим приятелем направлялся домой из алкомаркета. По дороге они познакомились с 48-летним мужчиной – тот тоже собирался выпивать, и его пригласили к сотруднику ритуального бюро в гости. Но в ходе попойки у низ возник конфликт, и хозяин схватился за нож, несколько раз ударив гостя. «Знакомый обвиняемого (имеющий в настоящее время статус свидетеля по этому уголовному делу) предложил вызвать скорую, но хозяин квартиры не позволил ему этого сделать. Утром следующего дня, когда потерпевший был еще жив, свидетель вновь предложил вызвать медиков, но обвиняемый опять отказался. Тогда свидетель покинул место происшествия», – сообщили в ведомстве.

Через некоторое время пострадавший умер, а похоронщик решил спрятать труп. На машине ритуальной конторы он приехал к дому, загрузил туда тело и вывез в Пригородный район, где закопал свою жертву в заброшенную могилу.

Еще через пару недель мужчина решил во всем сознаться. «Протокол явки с повинной от подозреваемого по имени Альберт поступил в дежурную часть полиции Нижнего Тагила в минувшую пятницу, в 22:30», – сказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области.

Он сообщил, что мужчина ранее уже имел судимости. В декабре 2011 года он освободился из колонии Каменска-Уральского, где отбывал срок за причастность к кражам, а в 2017-м привлекался по ст. 157 УК РФ за неуплату алиментов. «Возможной причиной того, что товарищ по застолью был зверски лишен жизни, стало бесцеремонное использование потерпевшим в общении неприемлемых для представителей криминальной среды выражений, одно из которых, вероятно, и явилось роковым», – прокомментировал Валерий Горелых.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. В рамках следственных действий он указал, где спрятал тело. Расследование продолжается.

Екатеринбург, Елена Сычева

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