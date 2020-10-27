В Екатеринбурге отменили балет – заболели артисты

В Екатеринбургском театре оперы и балета отменяются спектакли, назначенные на ближайшее время, в частности, «Пахита», «Приказ короля», «Дон Кихот (III акт)», Brahms Party, «Вальпургиева ночь» и «Лебединое озеро». «Мы вынуждены отменить по причине болезни артистов», – сообщили в пресс-службе театра.

Там уточнили, что билеты можно вернуть до 8 ноября. «Мы приносим извинения за доставленные неудобства и верим – скоро все будут здоровы и в полном порядке. Берегите себя, будьте здоровы», – добавили в театре.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 27.10.20

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