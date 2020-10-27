Из-за непогоды рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга отправили вместо Екатеринбурга в Уфу

Сегодня утром из-за сложных метеоусловий рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга вместо Екатеринбурга были отправлены в Уфу. Сейчас аэропорт Кольцово работает без ограничений.

«Из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге сегодня утром два рейса ушли на запасной аэродром в Уфу. Это рейсы N4-173 из Москвы и DP-515 из Санкт-Петербурга. С пассажирами работают представители авиаперевозчиков. Аэропорт Кольцово работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Кольцово.

По информации онлайн-табло Кольцово, также ночью и утром были отменены рейсы в Бишкек, Москву и Сочи. Но, по данным пресс-службы аэропорта, это не связано с погодой – решения принимались авиакомпаниями.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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