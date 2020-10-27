Больше 80% коек для коронавирусных заняты пациентами

В Свердловской области продолжают разворачивать дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом. По данным на 26 октября, в регионе их было 7 855. Из них заняты на эту дату – 6 399 или 81,5%. Источники «Нового Дня» в сфере здравоохранения сообщают, что поток пациентов, которым требуется госпитализация, не иссякает.

По данным на 26 октября, состояние 259 пациентов больниц оценивалось как тяжелое, 194 были отправлены в реанимацию, 116 находятся на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней степени тяжести – 931 пациент, уточнили в оперативном штабе региона.

Отметим, что приказ минздрава Свердловской области о развертывании новых коек все еще не опубликован. В последней редакции, доступной на сайте ведомства, говорится о 7 194 развернутых койках.

Екатеринбург, Елена Сычева

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