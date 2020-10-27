На челябинской трассе мужчина ловил попутку, но его сбила машина

На трассе Екатеринбург – Челябинск сегодня ночью сбили пешехода. Как сообщили в областной Госавтоинспекции, ДТП случилось около двух часов ночи в районе Сысерти. Мужчина ловил на обочине попутку, а в него въехал грузовик.

«37-летний водитель грузового автомобиля, житель Верхней Пышмы, двигался в Челябинск для доставки бытовой техники в магазин «Норд». Мужчина имеет водительский стаж 16 лет, в 2020 году три раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Сотрудникам ГИБДД мужчина пояснил, что двигался по трассе со стороны Екатеринбурга в направлении Челябинска, неожиданно перед машиной увидел «голосующего» человека в темной одежде, не успев ничего предпринять, допустил на него наезд», – пояснили в управлении ГИБДД по Свердловской области.

Пешеход умер до приезда скорой от полученных травм. Сотрудники полиции установили, что это был 34-летний житель Челябинска. «На его одежде не было никаких световозвращающих элементов. При проверке номеров дежурных частей и оперативных служб установлено, что обращений от граждан с сообщением о нахождении пешехода на автодороге не поступало», – сказали в Госавтоинспекции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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