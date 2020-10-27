Сводка по коронавирусу: пять смертей и 287 новых заболевших

В Свердловской области понемногу продолжает расти суточное число заболевших коронавирусом. На сегодня в статистику попали еще 287 человек. Прежние значения отражены на графике.

Всего с момента начала распространения инфекции в регионе заразились уже 35 тысяч 69 человек, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19.

За последние сутки коронавирус унес жизни пяти свердловчан. Всего в списке жертв 748 человек. Выписаны из больниц за последние 24 часа были 311 человек, всего выздоровели 27 тысяч 74 человека.

Екатеринбург, Елена Сычева

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