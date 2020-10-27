12 домов Железнодорожного района остались без электричества из-за аварии на электросетях

В понедельник жители 12 домов Железнодорожного района остались без электроэнергии. Проблемы с электричеством возникли у жителей переулка Красного, улиц Челюскинцев и Братьев Быковых.

Как рассказал «Новому Дню» читатель Павел, вчера на Братьев Быковых, 19, электроэнергии не было в течение дня. «Его трижды отключали: утром в обед и к вечеру, часов в пять. Вроде пробовали его подключить, но хватало ненадолго. Сегодня утром сидел спокойно работал, и снова отключили. Позвонил в аварийку, там сказали, что у них запланированы ремонтные работы. Сейчас выглянул в окно, во дворе, рядом с электрическим столбом, стоят две машины, скорее всего, будут его или менять, или сами линии проверять», – рассказал Павел.

В диспетчерской службе ЕЭС «Новому Дню» кратко пояснили, что во время подачи электроэнергии 26 октября в Железнодорожном районе произошел технический сбой. С чем это связано, не пояснили. «Аварийная служба сегодня ведет ремонтные работы. Запланированы они до 17 часов вечера», – прокомментировали в ЕЭС.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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