Длина оползня в уральской деревне достигла 123 метров (ФОТО)

Специальная комиссия, в которую вошли сотрудники МЧС, гидрологи, муниципальные и областные чиновники, обследовала оползень в деревне Верхняя Иленка (Байкаловский муниципальный район, Баженовское сельское поселение).

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, оползень вдоль берега реки Иленка был вызван береговой эрозией. Протяженность зоны разрыва составляет 123 метра. Минимальное расстояние до хозяйственных построек составляет 15 метров, до жилого дома 26,6 метра. Местность обследовали с помощью беспилотника МЧС России. По мнению комиссии, пока угрозы для жителей деревни нет.

Территория оползня огорожена. Ведется мониторинг обстановки. Когда ситуация стабилизируется, местные власти спланируют берегоукрепительные работы. При ухудшении обстановки будут приняты меры по переселению граждан в резервный жилой фонд.

Байкаловский район, Елена Владимирова

Байкаловский район. Другие новости 27.10.20

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