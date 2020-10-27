В травмпунктах Екатеринбурга – рост обращений из-за гололеда и холода

В травмпунктах Екатеринбурга из-за переменчивой погоды зафиксировали рост обращений. В больницу обращаются с переломами, ушибами и обморожениями. Врачи говорят, что это традиционная для сезона ситуация.

Жители Екатеринбурга сообщают, что в травмпунктах скапливаются очереди. В последние несколько дней в городе снегопады сменялись оттепелями и дождями, затем – снова заморозками. Многие приходят с переломами и ушибами после падений на обледенелых тротуарах, также есть случаи переохлаждения. В часы пик в очередях пациентам приходится провести несколько часов.

В пресс-службе управления здравоохранения Екатеринбурга подтвердили, что рост числа обращений в травмпункты есть. Но врачи-травматологи говорят, что это обычная ситуация для осени.

«Рост обращений связан с сезонными перепадами температур, в прошлом году в аналогичный период наблюдались примерно такие же цифры по обращениям», – сообщили в пресс-службе.

Конкретное количество обращений за последние сутки в травмпунктах не указали.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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