Павел Креков о заболеваемости Covid-19: «Надеюсь, мы подошли к пику»

Свердловская область приближается к пику заболеваемости коронавирусом, после чего эпидемиологи ожидают выход на плато, сообщил сегодня на брифинге заместитель губернатора региона Павел Креков.

«Мы надеемся, мы к пику подошли. Спад будет зависеть, в том числе, от нас с вами. Если мы будем выполнять предписываемые нормы – носить маски, перчатки, то к спаду подойдем быстрее. Если будем пренебрежительно относиться, то заболеваемость удлиняется, – рассказал Креков по итогам заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса. – Сейчас объявлены школьные каникулы. Это поспособствует социальному разобщению детей и взрослых (педагогов). И, возможно, это выведет нас на плато».

Сейчас же, по данным оперштаба, в статистике заболевших преобладают люди со средней тяжестью течения Covid-19. Количество пациентов на ИВЛ растет – сейчас их более 120, отметил Павел Креков.

«Увеличилось и количество больных вообще. Во многом это связано с количеством проводимых тестирований – мы перешагнули планку в 20 тысяч тестов ежедневно, что приводит к росту статистики», – рассказал замгубернатора.

Отвечая на вопросы журналистов, Павел Креков сообщил, что количество госпитализаций больных Covid-19 неравномерно и меняется день ото дня. Так, за последние сутки в стационары поместили около 250 человек – при 287 вновь выявленных случаях.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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